“Tweede klokkenluider treedt naar voren tegen Trump”

Volgens advocaat Mark Zaid, die beide klokkenluiders vertegenwoordigt, is ook een tweede persoon naar voor getreden met bezwarend materiaal over de Amerikaanse president Donald Trump.

Het bezwarend materiaal heeft ook te maken met de contacten tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Dat deelde Zaid mee aan de Amerikaanse zender ABC News.

De tweede klokkenluider werkt volgens Zaid ook bij de inlichtingendienst, de persoon zou ook al gesproken hebben met de inspecteur-generaal. Er zijn geen details bekend over de inhoud van de claims, maar volgend de advocaat gaat het over informatie “uit eerste hand” over het controversiële telefoongesprek tussen beide presidenten.

Het Witte Huis heeft nog geen commentaar gegeven. De beschuldigingen van de eerste klokkenluider veegde Trump van tafel. Hij noemde het onderzoek “het grootste bedrog uit geschiedenis van Amerikaanse politiek”.

Impeachment

Trump bevindt zich momenteel in het oog van een storm nadat informatie uitlekte over een dubieus telefoongesprek tussen hem en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski.

Tijdens dat gesprek probeerde Trump Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen. De Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor eigen politiek gewin en lanceerden daarop de impeachmentprocedure tegen Trump. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachment-procedure.