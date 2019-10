Vier activisten van de feministische beweging FEMEN zijn zaterdag gearresteerd in Madrid. De topless actievoerders hadden zich vast getekend aan het hek van het Palacio Vistalegre waar de extreemrechtse Spaanse partij VOX zondag een bijeenkomst houdt. De politie werd uiteindelijk opgetrommeld en bracht de vrouwen weg. FEMEN werd in 2008 in Oekraïne opgericht. De leden protesteren topless, een “vorm van protest”.