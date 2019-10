Aan Kloosterbempden in het centrum van Maaseik heeft een man zaterdagmiddag zijn gestolen bromfiets gevonden. De opgeroepen politie kon ook de 17-jarige verdachte inrekenen. Die was na een testrit met Honda Wallaroo niet teruggekeerd.

De 17-jarige dief bekent de diefstal. Tegen de tiener is een pv opgesteld. De jongen was eerder in de week een testrit gaan maken de Honda Wallaroo die ...