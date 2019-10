Alvarado gaat weer met zege aan de haal in Pelt: “Had het ritme snel te pakken”

Ceylin del Carmen Alvarado is eigenlijk nog altijd belofte met haar 21 lentes. Vorig jaar won de veldrijdster haar eerste klassementswedstrijd in Brussel en dit jaar wil ze definitief de aansluiting maken met de top. Nu scoort ze drie op drie: winst in een kleine wedstrijd in Dordrecht, in Meulebeke en ook in Pelt.