Het is alweer een goed weekend geworden voor Pauwels Sauzen-BIngoal. Gisteren was Michael Vanthourenhout de beste in Meulebeke, vandaag was Laurens Sweeck aan het feest. In de modder van Pelt hield hij Quinten Hermans en Lars van der Haar af.

Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout stonden niet aan de start.

later meer