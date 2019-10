Het is een succesvol weekend geworden voor de 21-jarige Ceylin del Carmen Alvarado. De Nederlandse van Corendon-Circus was gisteren al de beste in de Berencross in Meulebeke en deed dat kunstje vandaag netjes over in de GP van Pelt. Alvarado domineerde van begin tot eind en haalde het voor landgenotes Kastelijn (22) en Van Anrooij (17). Sanne Cant werd 5e.