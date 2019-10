ACFF, de Franstalige amateurvleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), veroordeelt de seksuele handelingen die zich hebben voorgedaan in de kantine van een lokale voetbalclub in Thimister-Clermont in de provincie Luik. “We hopen dat de daders gestraft worden”, klinkt het zondag.

In het Waalse dorpje Thimister-Clermont, in de provincie Luik, is eersteprovincialer La Minerie afgelopen week in opspraak gekomen door twee gelekte video’s. In het eerste filmpje kruipt een vrouw op ...