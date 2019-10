Ott Tänak houdt Thierry Neuville af in Rally van Wales en neemt optie op wereldtitel

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) heeft voor het eerst in zijn carrière de rally van Wales gewonnen. De Est nam vrijdagavond de leiding en stond die niet meer af. Voor de Est is het zijn twaalfde zege in zijn carrière, zijn zesde van het seizoen. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) deed wat hij kon maar moest uiteindelijk het hoofd buigen voor de overmacht van Tänak. Neuville eindigde als tweede op 10.9 sec. Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) eindigde op de derde plaats op 23.8 sec van winnaar Tänak. In de WK-tussenstand verstevigt Tänak zijn leidersplaats. Wanneer hij in de rally van Catalonië achtervolgers Neuville en Ogier voorblijft, is de wereldtitel de zijne.

Tänak liet donderdagavond in de openingsproef zijn motor afslaan waardoor hij meteen moest achtervolgen. Het was zijn enige fout van het weekend, de enige fout van alle drie de titelpretendenten die in moeilijke omstandigheden een ware titanenstrijd leverden in de bossen van Wales. Thierry Neuville probeerde zondag om tijd goed te maken maar meer dan 0.1 sec van zijn achterstand op Tänak kon hij niet goedmaken. De afsluitende powerstage werd gewonnen door Tänak die het maximaal aantal van 30 punten scoorde en daarmee er een perfect weekend van maakte. Ogier scoorde in de laatste klassementsrit vier extra WK-punten. Neuville kreeg er met zijn vijfde tijd slechts één bij. Na 22 klassementsritten en 312.75 competitieve kilometers toont Ott Tänak nog maar eens dat hij de beste rallyrijder van het moment is.

Van de twaalf gereden rally’s dit seizoen won de Est er zes, de helft. De sneeuw in Zweden, de ijle lucht op grote hoogte en het snelle gravel in Chili, de zanderige gravel in Portugal, de Finse hoge snelheidswedstrijd, het Duitse asfalt en de Britse modder: op elk terrein heerste de Est dit seizoen. Tänak had ook de rally van Sardinië kunnen winnen, had hij het iets slimmer aangepakt in de afsluitende powerstage. Tänak ging in de fout, beschadigde de stuurbekrachtiging en gaf een zekere zege cadeau aan Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). Tänak eindigde toch nog als vijfde en sleepte 10 punten uit de brand.

Neuville moet tevreden zijn met de tweede plek in Wales. Foto: AFP

Bijgevolg is Tänak de logische leider en mogelijk straks ook de verdiende wereldkampioen. In de WK-tussenstand leidt Tänak met 240 punten. Dat zijn er 28 meer dan Ogier die tweede is. Neuville volgt als derde op 41 punten. Met nog 60 WK-punten te verdelen over twee rally’s blijven Ogier en Neuville mathematisch kans maken op respectievelijk een zevende en eerste wereldtitel, al moeten we wat Neuville betreft concluderen dat hij voor een schier onmogelijke opdracht staat. Wanneer Tänak over drie weken in Spanje Ogier en Neuville voorblijft is hij wereldkampioen.

Bij de merken behoudt Hyundai de leiding met 440 punten. Dat zijn er 8 meer dan eerste achtervolger Toyota.

Youngster Kalle Rovanperä (Skoda Fabia R5) won de WRC2 Pro klasse. Dankzij die zege is hij op zijn negentiende wereldkampioen in WRC2 Pro.

De volgende WK rally is de rally van Catalonië. Deze rally wordt over drie weken, eind oktober gereden.