Naomi Osaka houdt Ashleigh Barty van eindzege in Peking, Flipkens meteen out in Linz

De Japanse Naomi Osaka (WTA 4) heeft het WTA Premiertoernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/8.285.274 dollar) op haar naam geschreven.

Osaka klopte zondag in de finale de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-2. De partij nam 1 uur en 51 minuten in beslag.

De 21-jarige Japanse, die in de halve finales de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 19) naar huis speelde, heeft nu vijf titels op haar palmares staan. Dit jaar triomfeerde ze op de Australian Open en in Osaka, de stad waarmee ze haar achternaam deelt. De 23-jarige Barty, nummer 1 van de wereld, mikte op haar zevende eindzege. Dit jaar was ze al de beste in Miami, Roland Garros en Birmingham.

WTA Linz - Flipkens sneuvelt in eerste kwalificatieronde

Kirsten Flipkens (WTA 101) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede (en laatste) kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar).

Flipkens verloor in de eerste voorronde tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 226) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 25 minuten.

Ysaline Bonaventure (WTA 115) speelt later zondag haar partij van de eerste kwalificatieronde. Zij treft de Tsjechische Denisa Allertova (WTA 252).