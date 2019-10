Bij de vijfvoudige moord in het Oostenrijkse skidorp Kitzbühel heeft een 25-jarige man zijn ex-vriendin, haar broer, haar ouders en nog een andere man doodgeschoten. Dat meldt de politie zondag. Het motief zou jaloezie zijn.

De moord gebeurde in een gezinswoning in het dorp. De 19-jarige ex-vriendin had volgens de politie twee maanden geleden een punt achter haar relatie met de 25-jarige man gezet.

Na de moorden had de man ...