Kortessem -

Te Kortessem in de deelgemeente Guigoven werd vandaag de H.Mis in het dialect gedaan. Kapelaan Wim van Herk-de-stad, zelf afkomtig van Guigoven, ging voor in de viering. Deze mis was een initiatief van het broederschap van de Heilige Gerardus. Na de viering was er voor iedereen een receptie met het Gerardusdrepke, het Gerardusbier en het gezegende Geradusbrood met ‘smaat’.