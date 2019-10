Er zijn beelden opgedoken van de zes olifanten die zaterdag zijn gestorven in een waterval van een nationaal park in Thailand. Volgens parkwachters probeerde de kudde naar de andere kant van de rivier te raken en is een van de jongere dieren - een driejarig kalfje - uitgegleden. De volwassen olifanten probeerden het kalfje en elkaar te redden, maar werden meegesleurd door de stroming en verdronken van uitputting. Vijf wilde olifanten overleefden het niet, twee andere dieren konden worden gered.