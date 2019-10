Hoezo, Axel Witsel is te weinig beslissend. De Rode Duivel heeft dit seizoen al drie assists in vijf matchen achter zijn naam staan, maar doet de netten ook zelf trillen. Twee weken geleden opende hij zijn rekening, zaterdagmiddag deed hij er eentje bij. En hoe! Op het veld van SC Freiburg pakte hij een hoekschop van landgenoot Thorgan Hazard in één tijd magistraal op de slof, het leer verdween heerlijk in de bovenhoek. Wünderbar.

TOOOR | Wat een heerlijke goal van Axel Witsel ! ??????



0??-1?? #SCFBVB ???? pic.twitter.com/Vqz3Myf6BY — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 5 oktober 2019