Bekijk hier het eerste doelpunt van Eden Hazard voor Real Madrid, Zidane prijst Rode Duivel

Eden Hazard kan dan toch scoren voor Real Madrid. De Rode Duivel kreeg deze week bakken kritiek van de Spaanse pers na enkele slappe prestaties, maar scoorde in de topper tegen Granada de 2-0. Zinedine Zidane had na de match lof voor onze landgenoot.

Eden Hazard viel niet op in de derby tegen Atlético Madrid vorig weekend en maakte ook tegen Club Brugge geen onvergetelijke indruk. Voor de Spaanse pers was het voldoende om onze landgenoot neer te sabelen (en met hem ook doelman Thibaut Courtois).

Maar Hazard nam dus sportieve weerwraak door de 2-0 te scoren voor de Koninklijke in de topper tegen het nummer twee van de Primera Division, Granada. Hij werd afgezonderd voor de doelman en verschalkte die met een subtiel wippertje. Eerder had Benzema al de 1-0 gemaakt, Hazard gaf in de tweede helft ook de assist voor de 3-0 voor Modric -al deed de Kroaat met zijn knappe afstandsschot wel het meeste werk.

In de 70ste minuut werd Hazard vervangen door Isco, het stond toen 3-1 nadat Areola -de vervanger van de zieke Courtois- een strafschop had veroorzaakt. Het werd uiteindelijk nog 4-2: Duarte maakte het met de 3-2 nog even spannend, maar in het absolute slot maakte James nog de 4-2. Real blijft zo op kop in de Prima Division, met vier punten meer dan Atlético (dat nog in actie komt) en Granada.

Trainer Zinedine Zidane was na afloop van de match tevreden over de match van zijn nieuweling. “Hij speelde goed en scoorde. Dit is de Eden die we willen zien. Dat is ook wat hij wilde. Hij zag er gelukkig uit in de kleedkamer. Hopelijk is het zijn eerste van veel doelpunten.”

(Lees de reactie van Hazard onder de beelden)

Hazard: “Eerste is altijd de moeilijkste”

Na de partij stond Hazard Real Madrid TV even te woord. “Ik ben blijk met mijn doelpunt, maar het is vooral de zege die deugd doet”, aldus het nummer 7 van De Koninklijke. “Als je speelt, wil je ook scoren. Maar de overwinning blijft het allerbelangrijkste. We staan nu bovenaan in de competitie en dat is ons hoofddoel dit seizoen”, aldus Hazard, die ook de assist gaf voor de prachtige knal van Luka Modric.

Zijn eerste doelpunt was een pareltje. “Het eerste doelpunt is altijd het moeilijkste”, ging Hazard verder. “Daarna speelde ik met meer vertrouwen, ik hoop er nog veel te scoren voor deze geweldige club. Het was belangrijk om vandaag te scoren. Het was een moeilijke wedstrijd omdat Granada goed speelt, het is een sterk team.”