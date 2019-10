“Doodgeboren” baby beweegt plots toch, maar artsen laten hem sterven in koelkast van mortuarium

Te gruwelijk voor woorden. Twee artsen uit Kazachstan moeten zich voor de rechtbank verantwoorden voor de dood van een pasgeboren baby. Het kind leek doodgeboren en werd zo ingeschreven in de papieren, maar bewoog even later toch zijn beentje. Toch stopten de artsen het kindje in de koelkast van het mortuarium en lieten het daar sterven, staat in de aanklacht. Ze riskeren 20 jaar gevangenis.