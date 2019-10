Nieuwe kerk Lutselus meteen te klein

Diepenbeek -

In Lutselus-Diepenbeek is zondagochtend de nieuwe parochiekerk plechtig geopend. Onder meer Monseigneur Patrick Hoogmartens kwam het kerkorgel en de Regina Pacis-kerk inzegenen. In Lutselus heet dat vrij vertaald ‘Koningin van de vrede’. “Ik ben de dag nadat de vorige kerk in de kerstnacht van 2010 instortte ook naar hier gekomen”, zegt de bisschop. “Je kan je dan ook voorstellen welke emoties dit losmaakt, naast het gegeven dat we niet elke dag een nieuwe kerk inhuldigen. Dit is een fantastisch moment.”