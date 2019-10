Jan Jaap van der Wal: “Als het werk stilvalt, wordt het zwart in mijn hoofd”

“Mensen zoals ik, daar hebben psychiaters al honderdduizend boeken over geschreven.” Jan Jaap van der Wal (39), het anker van ‘De Ideale Wereld’, is straks weer te zien als jurylid in ‘De Slimste Mens’ en er staat nog zoveel meer op de agenda. De reden? “Ik ben gedoemd om te werken”, zegt hij. “Want als het werk stilvalt, wordt het zwart in mijn hoofd.”