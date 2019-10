Kersverse baby, tweedehandse spulletjes

Bijna driekwart van de kersverse of toekomstige ouders denken aan hun portefeuille én aan het milieu bij de aankoop van hun babyuitzet. Ze kiezen daarom bewust voor tweedehands. Vooral kleding, speelgoed en het draagbare autostoeltje krijgen een tweede leven bij een nieuw gezin.

Voor twee op de drie ouders hoeven babyspullen niet noodzakelijk nieuw te zijn. Ze zoeken liever naar een kwalitatief goede tweedehandse uitzet voor hun kroost bij vrienden, familie, op beurzen of via tweedehandssites. Uit een onderzoek van de Gezinsbond en de website 2dehands.be bij zowat 300 Vlaamse (toekomstige) ouders blijkt dat 72,9 procent de babyuitzet ten minste deels tweedehands koopt. Daarnaast krijgt 76,1 procent gebruikte spullen cadeau of in bruikleen.

Besparing van 750 euro

Belangrijkste drijfveer? Voor zes op de tien is dat het financiële aspect. Gemiddeld sparen ouders zo bijna 750 euro uit. Dat scheelt een slok op de borrel, want een babyuitzet is duur. Bij de geboorte van een eerste kind shoppen ouders gemiddeld voor bijna 2.600 euro als ze alles nieuw moeten kopen. Bijna een derde geeft zelfs meer dan 3.000 euro uit.

Dit weekend organiseert de Gezinsbond meer dan honderd tweedehandsbeurzen voor babyspullen. Foto: ram

“Zo goed als nieuwe tweedehandsspullen bieden een dankbare oplossing voor de portefeuille in een van de duurste periodes in het leven. Waarom zou je alles nieuw kopen als je ook tweedehands kwalitatieve babyspullen op de kop kan tikken? Voor een fractie van de nieuwprijs dan nog”, zegt Alain Buyle, woordvoerder van de website 2dehands.be.

Ecologische voetafdruk

“Voor de helft van de ouders speelt ook het duurzaamheidseffect mee. Door babyspullen een tweede leven te geven, verkleinen ze hun ecologische voetafdruk. Dat speelt steeds meer een rol en dat zie je ook bij gewone volwassen, die steeds vaker gaan recycleren”, zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond. Zijn organisatie organiseert dit weekend, al voor het dertigste jaar, meer dan honderd tweedehandsbeurzen voor babyspullen over heel Vlaanderen.

Top 10 van meest gekochte tweedehands babyspullen

1. Kleding (41,1 %)

2. Speelgoed (39,2 %)

3. Maxicosi (28,2 %)

4. Buggy (27,8 %)

5. Kinderwagen (23,7 %)

6. Textiel (23,1 %)

7. Verzorgingstafel (23,1 %)

8. Park (22,7 %)

9. Autostoel (19 %)

10. Kinderstoel (18 %)