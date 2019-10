Kanaries kinderlijk gepluimd door Kortrijk

Sint-Truiden betaalde zaterdagavond een ontzettend zwakke eerste helft in Kortrijk cash. Bij de rust stond het al 3-0. En een keerpunt zoals een week eerder tegen KRC Genk, kwam er niet. Suzuki miste wel twee topkansen, terwijl Kortrijk aan enkele halve mogelijkheden genoeg had voor een ruime zege. Met Mboyo en sluipschutter Hornby in een glansrol.