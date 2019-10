Olympisch ticket, WK-finale én nieuw Belgisch record: Belgian Cheetahs zetten knalprestatie neer, ook de mannen knallen

De Belgian Cheetahs hebben zich op het WK atletiek geplaatst voor de finale van de 4x400 meter en zo een ticket voor de Olympische Spelen gepakt. Ze werden vierde in hun reeks in 3:26.58, nieuw Belgisch record. Ook de mannen waren aan het feest: zij plaatsten zich voor de zesde opeenvolgende keer voor de WK-finale.

Startloopster Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus eindigden in de tweede reeks als vierde in 3:26.58. Daarmee verbeterden ze het Belgisch record. Dat bedroeg tot het WK 3:27.69, waarmee de Cheetahs vorig jaar op het EK in Berlijn vierde werden. De zege in de reeks van de Belgen ging naar de VS (3:22.96), voor Groot Brittannië (3:24.99) en Oekraïne (3:26.57). Slotloopster Laus werd pas aan de meet voorbijgesneld door de Oekraïense Anna Ryzhykova.

De top drie van de twee reeksen en de twee snelste verliezende tijden stoten door. De medaillestrijd staat zondag om 20u15 Belgische tijd op het programma.

België kwalificeerde zich met de snelste verliezende tijd. In de eerste reeks ging de zege naar Jamaica in 3:23.64, voor Polen (3:25.78) en Canada (3:25.86). De Nederlanders, die vierde werden in 3:27.40, werden eveneens opgevist op basis van hun chrono.

Op dit WK moesten de Cheetahs het stellen zonder hun nummer één Cynthia Bolingo, op de sukkel met haar achillespees.