Seksschandaal in Waalse voetbalkantine blijft niet zonder gevolgen

Het seksschandaal dat eerder deze week uitbrak in het Waalse Thimister-Clermont, nabij Verviers, blijft niet zonder gevolgen. Via WhatsApp deden twee naaktvideo’s de ronde die in de kantine van een lokale voetbalclub opgenomen zijn. Eén van de betrokken spelers is intussen ontslagen door zijn werkgever en het parket is een onderzoek gestart naar de feiten.