Vrijdagnamiddag heeft een everzwijn op brutale wijze een hond aangevallen in Beringen. Een slagtand van de ever verbrijzelde de volledige kaak van de hond.

De aanval deed zich vrijdagnamiddag voor in een bos ter hoogte van de Motstraat in Beringen. Het everzwijn pakte de hond, die met zijn baasje op wandel was maar niet aan de lijn hing, vol op zijn kop ...