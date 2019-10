Eind oktober weten we of Tom Van Grieken concurrentie krijgt voor voorzitterschap Vlaams Belang

Op 31 oktober moet duidelijk zijn of Tom Van Grieken een tegenkandidaat heeft voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang. De kans is, gezien de opmerkelijke herrijzenis van de partij bij de lokale verkiezingen in 2018 en de parlementsverkiezingen van mei dit jaar, klein dat een lid van de partijraad zich geroepen voelt om de degens met Grieken te kruisen. In dat geval wordt hij op 16 november door een ledencongres bevestigd.