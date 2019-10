Trump wil migranten zonder ziekteverzekering toegang tot VS ontzeggen

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat er geen visa meer worden uitgereikt aan immigranten die geen ziekteverzekering hebben of die over onvoldoende middelen beschikken om voor geneeskundige behandelingen te betalen. Dat blijkt uit een besluit dat door het Witte Huis is verspreid. De nieuwe regeling zou al op 3 november ingaan.

Trump wil met de nieuwe regeling vermijden dat migranten de Amerikaanse belastingbetalers en het gezondheidssysteem “financieel belasten”.

Het Witte Huis verduidelijkt dat de regeling betrekking heeft op mensen die een visum willen krijgen, en dus niet slaat op asielzoekers. Ook zullen kinderen vrijgesteld worden van de regeling.

Concreet zullen “aanvragers van immigratievisa moeten aantonen dat ze binnen de dertig dagen na aankomst in het land gedekt zullen zijn door een ziekteverzekering of de financiële middelen hebben om voor de medische kosten te betalen”.

“De Verenigde Staten hebben een lange traditie in het verwelkomen van immigranten die op zoek zijn naar een beter leven. We moeten die traditie behouden, maar tegelijk ook een antwoord bieden aan de uitdagingen waarmee ons gezondheidssysteem geconfronteerd wordt”, zo staat nog in de tekst.

De regering-Trump heeft in het verleden al duidelijk gemaakt dat ze werk wil maken van een migratiesysteem “op basis van verdienste”.