Dodental betogingen Irak loopt op tot 93

Het dodental van de aanhoudende protesten in Irak blijft verder oplopen. Sinds het begin van de protestbeweging dinsdag zijn minstens 93 mensen om het leven gekomen en bijna 4.000 mensen gewond geraakt. Dat zegt de mensenrechtencommissie van de Iraakse regering zaterdagmiddag.

In Bagdad en in verschillende steden in het zuiden van het land komen de burgers al sinds dinsdag op straat om te protesteren. De woede van de betogers richt zich onder meer tegen de corruptie en de politieke stilstand. Ze eisen dat er iets gedaan wordt aan de werkloosheid, vooral bij jongeren, en vragen de oprichting van functionele openbare diensten.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de regering en de demonstranten intussen opgeroepen tot een dialoog. Hij vraagt alle betrokkenen om “uiterste terughoudendheid” aan de dag te leggen.