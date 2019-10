Onbekende pendelaar deelt kopstoot uit aan ‘lastige’ man op drukke trein: “Een held”

Een onbekende man wordt in de Britse media een “held” genoemd nadat beelden zijn opgedoken van in een Londense trein. Een van de passagiers viel een vrouw lastig, maar ze werd meteen bijgestaan door enkele pendelaars. De man met de baard bleef verwensingen schreeuwen en het ontaardde in getrek en geduw. “Plots sprak hij het woord ‘neersteken’ uit”, aldus een reiziger. De onbekende “held” greep onmiddellijk in en deelde een kopstoot uit. De man met de baard werd later ingerekend door de politie.