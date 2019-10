Elton John onthult: “Richard Gere en Sylvester Stallone wilden tijdens feestje met elkaar vechten over Diana”

In zijn nieuwe autobiografie ‘Me’ heeft de Britse muzikant Elton John (72) onthuld dat de Amerikaanse acteurs Richard Gere en Sylvester Stallone tijdens een feestje bij hem thuis op een haar na gevochten hebben om prinses Diana, die er ook aanwezig was.

De feiten speelden zich meer dan 20 jaar geleden af op een diner dat Elton John organiseerde voor Disney-hoofd Jeffrey Katzenberg, die toen werkte aan ‘The lion king’. Elton en zijn echtgenoot David Furnish nodigden niet alleen Lady Di uit, maar ook onder anderen filmsterren Richard Gere en Sylvester Stallone. Diana was op dat moment al gescheiden van prins Charles en was naar verluidt “erg geïnteresseerd” in Richard Gere, die net gebroken had met topmodel Cindy Crawford. “Ze zaten samen voor het haardvuur, verwikkeld in een innig gesprek”, klinkt het in het boek.

“Terwijl de rest aan het keuvelen was, merkte ik dat er een vreemd sfeertje in de kamer hing. Afgaand op de blikken die hij hen toewierp, was de opbloeiende vriendschap tussen Diana en Richard Gere helemaal niet zo naar de zin van Sylvester Stallone.”

Volgens Elton was Stallone naar het etentje gekomen met de bedoeling Diana te ontmoeten - en hopelijk ook aan de haak te slaan. Toen iedereen aan tafel ging, nam hij Richard dan ook even apart voor een hartig woordje.

“David kwam Sylvester Stallone en Richard Gere op de gang tegen, recht tegenover elkaar, klaar om hun meningsverschil over Diana te beslechten met een gevecht.”

David slaagde erin de gemoederen te bedaren, maar Sylvester liet duidelijk blijken dat hij niet gelukkig was met de hele situatie. “Ik was nooit gekomen als ik had geweten dat prins f*cking charming hier ook zou zijn”, zou hij gezegd hebben bij het buitengaan.