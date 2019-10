Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado pakt de zege in Berencross Meulebeke

Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) heeft zaterdag de Berencross bij de vrouwen elite gewonnen. De 21-jarige Nederlandse haalde het van haar landgenotes Annemarie Worst en Inge van der Heijden. Maud Kaptheijns werd vierde voor Laura Verdonschot, meteen de beste Belgische. Wereldkampioene Sanne Cant, die haar veldritseizoen aanvatte in Meulebeke, werd zevende.

Het was Sanne Cant die de kopstart nam en zo als eerste de trappenpartij voor haar rekening mocht nemen. Ellen Van Loy volgde netjes met in haar spoor onder meer de Nederlandse vrouwen Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Annemarie Worst. Een kopgroep met negen rensters begon aan de tweede ronde. Wereldkampioene Sanne Cant maakte een foutje, verloor enkele plaatsen, en dat was het sein voor Manon Bakker, Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Ceylin del Carmen Alvarado, Anna Kay en Ellen Van Loy om door te trekken. Laura Verdonschot nam Sanne Cant en Maud Kaptheijns mee op sleeptouw in de achtervolging op de zes leidsters.

Net over halfcross, aan de zandbak, smolten de twee groepen bij elkaar en kregen we negen rensters aan de kop van de wedstrijd. Maud Kaptheijns bleef het tempo zeer hoog houden. Samen met Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden trok zij de slotronde in met een geringe voorsprong op Sanne Cant en de rest. Laura Verdonschot repte zich nog naar de leidsters. Annemarie Worst demarreerde op haar beurt en sloeg meteen een kloof. Niet voor lang evenwel. Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Maud Kaptheijns vervoegden haar. De vier mochten sprinten voor de eindzege en daarin haalde Ceylin del Carmen het. De Nederlandse volgt daarmee Sanne Cant op als eindlaureate van de Berencross.

Eerder op de dag waren er zeges weggelegd voor Ward Huybs (junioren), Aaron Dockx (tweedejaars nieuwelingen) en Mike Uytterhoeven (eerstejaars nieuwelingen).

Foto: BELGA

“Mooie zege”

Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) heeft na de GP Cees Sint-Nicolaas van afgelopen zondag in Dordrecht zaterdag met de Berencross haat tweede zege van het seizoen geboekt. De 21-jarige Nederlandse haalde het in West-Vlaanderen na een sprint met vier van haar landgenotes Annemarie Worst, Inge van der Heijden en Maud Kaptheijns. Sanne Cant reed in Meulebeke dan weer haar eerste cross van het seizoen. De wereldkampioene sloot die af met een zevende plaats.

Foto: BELGA

“Het was een uiterst lange sprint. Ik wou eigenlijk aan de balken al versnellen maar hield toch in omdat het net iets te lang bleek. Ik zag Annemarie Worst plots fel naderen en even vreesde ik voor mijn zege. Uiteindelijk won ik toch. Dit doet deugd. Dit was mijn derde deelname aan Berencross. Nooit stond ik op het podium. Nu wel en dan nog op het mooiste plaatsje. Dit is een mooie zege”, meldde Ceylin del Carmen Alvarado.

Wereldkampioene Sanne Cant begon in de Berencross aan haar veldritseizoen. Ze deed dat met een 7e plaats in Meulebeke. “Ik werd op een gegeven moment naar de zesde of zevende plaats gedrumd”, verduidelijkte Sanne Cant. “Niet echt ideaal op een parcours waarin het moeilijk opschuiven is. Aan het wasbord ging ik nog bijna onderuit waardoor ik helemaal op achtervolgen was aangewezen. Ik had wel een goede start genomen maar gaandeweg viel ik terug. Echt slecht was ik niet. De foutjes hebben me immers genekt. Mijn eerste cross zit erop. Het gevoel is wel belangrijk en dat was goed. Daarop wil ik verder borduren.”