Belgische dames zakken twee plaatsen op WK turnen

Op het WK turnen in Stuttgart proberen de Belgische turndames een selectie voor de Olympische Spelen af te dwingen. Daarvoor moeten zij bij de beste 12 landen eindigen. De eerste wedstrijddag hadden ze op een vijfde plaats afgesloten. Dat ze concurrenten als Oekraïne, Australië, de Korea’s en Roemenië hadden geklopt bood al perspectieven, maar de toplanden én hun onmiddellijke concurrenten moesten zaterdag nog de mat op. Groot-Brittannië en Italië staken onze landgenotes al voorbij.

LEES OOK. Nina Derwael en Belgische gymnastes blijven iets onder de verwachtingen en gaan angstige uren tegemoet op WK turnen: “Afwachten”

Bondscoach Marjorie Heuls had vooraf ingeschat dat een puntentotaal van 162 zou volstaan voor de twaalfde plek, en dus een ticket voor Tokio. Op de eerste drie nummers – vloer, sprong en brug – presteerden Nina Derwael en co voortreffelijk, maar op de altijd verraderlijke balk werden een paar schoonheidsfoutjes gemaakt. Daardoor strandde België op een score van 161,238 punten, net onder het beoogde doel.

Wat vooraf verwacht werd, werd ook waarheid. België zou dus nog een hele dag nagelbijtend moeten doorbrengen, kijkend hoeveel concurrenten die score nog konden verbeteren. Dat Groot-Brittannië duidelijk te sterk was, kwam niet onverwacht, dat ook Italië hoger scoorde, was wel een tik. Zo zakte België van 5 naar 7. Tokio 2020 of niet? Het zal nipt worden, maar niemand had anders verwacht.