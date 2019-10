F1-kalender 2020 met recordaantal races definitief goedgekeurd

Tijdens een meeting van de World Motor Sport Council heeft de FIA de F1-kalender 2020 officieel goedgekeurd.

De voorbije weken werden races zoals Spanje en Italië officieel bevestigd, daar waar er tijdens de publicatie van de voorlopige F1-kalender 2020 enkele weken geleden nog heel wat onzekerheid was.

Met de publicatie van de definitieve F1-kalender 2020 hebben we nu ook de meest uitgebreide F1-kalender in de geschiedenis van de Formule 1. Nooit eerder stonden er immers 22 races op een F1-kalender.

Het F1-seizoen 2020 start op 15 maart traditiegetrouw in Melbourne met de GP van Australië als openingsrace van het seizoen. Op 29 november hebben we net als dit jaar in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen.

Duitsland verdwijnt van de F1-kalender terwijl we met Nederland en Vietnam twee nieuwkomers op de F1-kalender hebben. Het circuit van Zandvoort keert voor het eerst sinds 1985 terug op de F1-kalender terwijl er in Hanoi een compleet nieuw stratencircuit wordt gebouwd.

Beide races staan momenteel nog onder voorbehoud op de F1-kalender omdat de circuits nog officieel door de FIA moeten goedgekeurd worden. De GP van België vindt net als dit jaar plaats tijdens het laatste weekend van augustus.

F1-kalender 2020:

15 maart GP van Australië Melbourne

22 maart GP van Bahrein Sakhir

5 april GP van Vietnam Hanoi*

19 april GP van China Shanghai

3 mei GP van Nederland Zandvoort*

10 mei GP van Spanje Barcelona

24 mei GP van Monaco Monte-Carlo

7 juni GP van Azerbeidzjan Bakoe

14 juni GP van Canada Montréal

28 juni GP van Frankrijk Paul RIcard

5 juli GP van Oostenrijk Spielberg

19 juli GP van Groot-Brittannië Silverstone

2 augustus GP van Hongarije Hungaroring

30 augustus GP van België Spa-Francorchamps

6 september GP van Italië Monza

20 september GP van Singapore Singapore

27 september GP van Rusland Sotsji

11 oktober GP van Japan Suzuka

25 oktober GP van Amerika Austin

1 november GP van Mexico Mexico-Stad

15 november GP van Brazilië Interlagos

29 november GP van Abu Dhabi Yas Marina

