Meriton Karaxha wint hoofdkamp Gents boksgala op punten van Garrido, Kevin Ongenae verlengt Belgische titel

Meriton ‘Mister TNT’ Karaxha heeft vrijdagnacht de hoofdkamp op het 24e Gents Boksgala, bij de weltergewichten over 8 ronden, gewonnen op punten (76-77, 78-74 en 78-74) van de Fransman Renald Garrido. Kevin Ongenae verlengde zijn Belgische titel bij de middengewichten.

De 27-jarige Meriton Karaxha begon furieus aan de kamp tegen zijn negen jaar oudere Franse opponent Renald Garrido. De Waaslander haalde in de openingsronde enkel keren fiks uit. Garrido werd daarbij geraakt aan de neus. De Fransman pakte zijn revanche in de tweede ronde met enkele rake combinaties links-rechts. Het tempo in deze kamp bleef zeer hoog liggen. Beide boksers gingen het gevecht aan en weken niet voor elkaar. Meriton Karaxha bleef gaandeweg resoluut op zoek gaan naar zijn 25e zege. Garrido liep daarbij in de slotronde nog een blessure op aan de linkerwenkbrauw. De Waaslander bleef beuken en haalde het uiteindelijk, na een zeer offensieve kamp, op punten. De scheidsrechters kenden immers na acht ronden de volgende punten toe: 76-77, 78-74 en 78-74. Meriton Karaxha maakt zich nu op voor zijn volgende kamp op 1 november. Dan staat hij in Izegem in de ring tegen Steve Jamoy met als inzet de Beneluxtitel bij de weltergewichten.

Eerder op de avond verlengde Kevin Ongenae zijn Belgische titel bij de middengewichten nadat hij, over tien ronden, onbeslist (94-96, 97-93 en 95-95) bokste tegen Junior Minsiensi Wabaga.

In de vrouwenkamp bij de super lichtgewichten was de zege weggelegd voor de 32-jarige Oshin Derieuw. De West-Vlaamse haalde het, na acht ronden, op punten (80-72, 80-72 en 80-72) van de 25-jarige Olena Medvedenko. De Oekraïense imponeerde vooral door mee te dansen op de pauzemuziek. Voor Oshin Derieuw werd het haar 12e zege uit evenveel kampen. . Uitslagen: Middengewichten (6x3) Geoffrey Van Steenberghen wint op punten van Olivier Muny. Cruisergewichten (6x3) Steve Eloundou-Ntere wint door technisch knock-out in de 1e ronde van Tomislav Rudan (Kro). Kampioenschap van België middengewichten (10x3) Kevin Ongenae bokst onbeslist tegen Junior Minsiensi Wabaga. (Ongenae verlengt zo zijn Belgische titel). Super lichtgewichten vrouwen (8x2) Oshin Derieuw wint op punten van Olena Medvedenko (Oek). Weltergewichten (8x3) Meriton Karaxha wint op punten van Renald Garrido (Fra).