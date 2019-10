Burgercollectief blokkeert distributiecentrum van bpost

Een honderdtal actievoerders van het burgercollectief “Actions Citoyennes contre les mesures gouvernementales” blokkeert sinds 21.30 uur vrijdagavond het distributiecentrum van bpost in Fleurus, in de provincie Henegouwen. Die groep, die in november 2018 aan de basis lag van de blokkades aan brandstoffendepots, zou hebben besloten om de acties in de regio Charleroi te hervatten. De actievoerders willen zo naar eigen zeggen het onvermogen van het beleid om de sociale, fiscale en klimaatkwesties aan te pakken aankaarten, luidt het in een communiqué.