De muziekrevival op tv is compleet. De architect daarvan is Jeroen Swinnen (46), bekend van ‘Liefde voor Muziek’ en ‘Studio Stan’. Vandaag is hij een veelgevraagd producer, maar daar ging veel geploeter aan vooraf. Een gesprek met de man die tijdens een jeugd vol pesterijen zijn wonden kwam likken in de Limburgse bossen.