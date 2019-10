is voor het eerst in Zolder, waar zijn vader Gilles verongelukte

Elf jaar was Jacques Villeneuve toen zijn vader Gilles verongelukte in de F1 in Zolder. 27 jaar later is de Canadees, intussen gevierd wereldkampioen, voor het eerst op Terlaemen. “Waarom ik het circuit nooit eerder bezocht heb? Wij zijn niet zo’n familie die foto’s bijhoudt.” Maar ook: “Ach, eigenlijk was hij geen vader.”