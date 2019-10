Michel Lelièvre (48) mag, na 23 jaar in de cel voor de dood van An en Eefje, vervroegd vrij. Zonder dat papa Jean Lambrecks antwoorden heeft. Met nu nog amper hoop dat die er ooit zullen komen. “Het is wraakroepend. We weten echt niet wat er gebeurd is. Is mijn dochter nog meegenomen naar een hoeve in Vlissegem? Verhandeld naar Aken of Düsseldorf?”