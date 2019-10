Chadli geeft Anderlecht hoop ondanks blunder van VAR

De nieuwe wind heeft Anderlecht weer moed ingeblazen. Toekomstig hoofdcoach Frank Vercauteren zat tegen Charleroi in de tribune en paars-wit voetbalde sneller, vrijer, beter. Het resulteerde in een verdiende 1-2-overwinning. Natuurlijk is de weg naar Play-off 1nog héél lang, maar het is nog niet hopeloos.

U kon even gaan plassen of een zacht eitje koken. Zo ellenlang duurde het vooraleer de VAR had uitgemaakt of er al dan niet sprake was van handspel bij de 1-2 van Nacer Chadli. Als je zo hard moet speuren ...