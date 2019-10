Een nieuwe speeldag in de Jupiler Pro League, een nieuwe gecontesteerde beslissing van de VAR. Vrijdagavond was het prijs in Charleroi - Anderlecht waar vlak voor de pauze een kopbal van Nacer Chadli voor “hands” werd afgekeurd door de VAR nadat scheidsrechter Wesley Alen hem eerder had goedgekeurd. De Rode Duivel raakte de bal echter duidelijk met de schouder en had niet afgekeurd mogen worden. Een flinke blunder van de VAR.