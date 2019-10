Stig Broeckx vertelt zijn verhaal aan ondernemers: “Zorg goed voor uzelf”

Dessel -

Drie jaar geleden lag hij nog in coma na een doodsmak in de Ronde van België. Binnen twee weken vertelt hij voor het eerst zijn verhaal aan ondernemers tijdens het ‘congrestival’ Forty Two in Valkenburg. “Zorg goed voor uzelf”, is één van de boodschappen van gewezen profwielrenner Stig Broeckx (29).