De favoriete ‘fast food’ recepten van Sandra Bekkari

“Geen tijd, te druk,....na tien boeken heeft keukenprinses Sandra Bekkari al heel wat smoesjes gehoord waarom we niet gezond koken. Maar met haar nieuw boek ‘Fast Food’ wil ze daar definitief verandering in brengen. Met 80 recepten, die gemiddeld een halfuurtje in beslag nemen én de afwas tot het minimum beperken, wil ze alle stereotypen rond gezonde voeding doorbreken. Om goed van start te gaan, deelt ze alvast haar vijf favoriete recepten.