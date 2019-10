Fotokado sluit winkels na 48 jaar: “Ik geloof niet meer in Hasselt als winkelstad”

Hasselt -

“Ik geloof niet meer in Hasselt als winkelstad.” Harde woorden van Luc Meyers (53), die zijn twee Fotokado-winkels sluit. Eind januari gaat de eerste in de Kleine Maastrichterstraat definitief dicht, uiterlijk eind april ook die in de Demerstraat. “Ze maken het centrum compleet stuk, ook al investeren ze nu in straatstenen. Na 48 jaar hoeft het voor mij op deze manier niet meer.”