ROYALS. De pittige onthulling van Kate Middleton en en feest voor prins Emmanuel

Kate Middleton heeft blijkbaar een voorkeur voor pittig… in de keuken, koning Willem-Alexander had wat moeite met munten en het huwelijk van prinses Beatrice zal er helemaal anders uitzien dan dat van haar zus. Alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

De trouwerij van prinses Beatrice zal er enigszins anders uitzien dan die van haar zus prinses Eugenie, die haar jawoord gaf aan Jack Brooksbank in oktober 2018. De royal en haar kersverse verloofde Edoardo Mapelli Mozzi zijn hun grote dag druk aan het plannen en willen een behoorlijk intiem huwelijksfeest, in tegenstelling tot prinses Eugenie die er een heus evenement van maakte in en rond Windsor Castle.

Bij het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank hoorde onder meer een ritje met paard en koets door Windsor Foto: ISOPIX

“Prinses Beatrice had het al eerder over een kleine plechtigheid”, zeggen dichte bronnen in tijdschrift People. “De twee zussen zijn heel close met elkaar, maar ook heel verschillend. Beatrice is serieus en gereserveerd, Eugenie heel extravert. De verschillen zullen zeker te merken zijn tijdens het huwelijk.”

In het vierde seizoen van ‘The Crown’ verschijnt de 23-jarige actrice Emma Corrin als een jonge prinses Diana aan de zijde van collega-acteur Josh O’Connor, die Prins Charles zal vertolken. De vrouw lijkt sprekend op de in 1997 overleden Lady Di, zo blijkt uit foto’s die zijn opgedoken vanop de set van de serie. Op de beelden draagt de actrice een witte jurk met witte schoenen en witte tas, naar het voorbeeld van een van Diana’s outfits. Ook het kapsel is helemaal hetzelfde als de prinses van Wales.

Emma Corrin as Princess Diana for #TheCrown Season 3! pic.twitter.com/ccP4CtIzKb — Brian Perry (@Road2Oscars) October 2, 2019

In aanloop naar hun bezoek aan Pakistan later in oktober, hebben Kate Middleton en prins William een receptie in het Aga Khan Centre in Londen bijgewoond om kennis te maken met de cultuur van het land. Daar praatten de hertog en hertogin van Cambridge onder meer over haar voorkeuren in de keuken… Zij houdt naar eigen zeggen van een heel pittige curry. Prins William deelt die liefde voor pikant niet. Daarom maakt de hertogin, die zelf van koken houdt, steeds twee verschillende curry’s: een pittige saus en niet pikante variant voor de gezinsleden met gevoeligere smaakpapillen. Al kan prinses Charlotte een pittig sausje best goed aan, volgens Middleton. “Ik en pittig, dat gaat niet zo goed samen. Ik ben fan van kruiden, niet van pittigheid”, zei de prins nog.

Foto: ISOPIX

In Nederland kreeg koning Willem-Alexander het afgelopen donderdag moeilijk tijdens de opening van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Hij werd gevraagd om een munt, waarin een robot zijn initialen graveerde, in een kunstwerk op de grond te leggen. Dat ging echter niet zo vlot als verwacht, met enkele grappige beelden als gevolg.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

En in eigen land was er reden tot feest. Prins Emmanuel, de jongste zoon van koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde, mocht op vrijdag veertien kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. Ter gelegenheid van zijn feestdag werd een nieuwe foto van de tiener gedeeld op de sociale media van het koninklijke paleis. Daarop is te zien hoe hij saxofoon speelt. Het paleis dankt in het bijschrijft de fans in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.