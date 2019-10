Belgisch basketbalster Hind Ben Abdelkader bedankt voor Belgian Cats: “Ik heb er geen vertrouwen meer in”

Basketbalster Hind Ben Abdelkader zegt de nationale ploeg vaarwel. De 24-jarige Brusselse spelmaakster werd niet meer opgeroepen sinds de kwalificaties voor het EK 2017.

Zonder Ben Abdelkader haalden de Belgian Cats brons op het EK van twee jaar geleden in Praag. Een jaar later werden ze vierde op het WK in Tenerife. Dit jaar eindigde het EK in Belgrado met een vijfde plaats, waardoor de Belgen in februari mogen deelnemen aan het preolympisch toernooi.

“Ze hebben fantastische resultaten neergezet en ik zie geen reden waarom dat zou veranderen”, zegt Ben Abdelkader. “Ik concentreer mij op mijn club in Hatay en op het begin van het seizoen. Ik ben nog altijd dat Brusselse meisje dat van het spel houdt, maar ik wil niet met de federatie werken en wil geen deel uitmaken van de nationale ploeg. Basket is voor mij altijd een passie geweest maar die voelde ik niet bij de nationale ploeg. Op mijn 24e ben ik erkentelijk tegenover elke club die mij kansen heeft gegeven. Het was een eer op mijn 16e het nationale shirt te dragen en ik ben fier een Belgische met Marokkaanse roots te zijn. Maar sinds 2012 ligt mijn relatie met de bond moeilijk. Ik heb er geen vertrouwen meer in en wil er geen deel van uitmaken.”