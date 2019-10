Lieve Joris in top drie BookSpot Literatuurprijs

Pelt -

NEERPELT De uit Neerpelt afkomstige auteur Lieve Joris staat met haar boek ‘Terug Naar Neerpelt’ in de top drie van de BookSpot Literatuurprijs. Dat trio is via een online stemming gekozen uit de longlists fictie en non-fictie. De andere boeken zijn ‘Otmars Zonen’ van Peter Buwalda en ‘De Bourgondiërs’ van Bart Van Loo. Uit deze drie boeken kiest een jury bestaande uit 50 bevlogen lezers uit Nederland en Vlaanderen nu het boek dat volgens hen het beste Nederlandstalige literaire boek van 2019 was. Wie de BookSpot Lezersprijs 2019 - goed voor 10.000 euro - opstrijkt, vernemen we op 6 november.