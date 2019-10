Marc Brys op zijn hoede voor gehavend Kortrijk: “Voor hen is het van moeten”

Na de onwaarschijnlijke remonte tegen KRC Genk trekt STVV met een flinke dosis vertrouwen naar West-Vlaanderen. Op papier is Kortrijk, zeker na hun povere 1 op 15, een haalbare kaart. Maar dat wil STVV-coach Marc Brys niet gezegd hebben. “Voor hen is het van moeten dus ik verwacht me aan een zeer gedreven en energieke tegenstrever. Daar moeten we op voorbereid zijn.”