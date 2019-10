Bedrijvenpark gedeeltelijk in het donker door roekeloze pakjesbezorger

Hoeselt -

In Hoeselt op de Industrielaan ramde vrijdagmiddag even voor 12u een bestuurder van een vrachtwagen vol pakjes de elektriciteitskast op het terrein van de carwash. “De bestuurder knalde de volledige installatie omver en reed dan gewoon verder”, vertelt een getuige. Fluvius kwam ter plaatse voor de herstellingen. Een tiental bedrijven in de zone zaten een 7-tal uren zonder stroom.