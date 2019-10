Tour de Dumoulin doet Riemst en Voeren aan

Riemst / Voeren -

Zondag 6 oktober vindt de eerste editie plaats van de Tour de Dumoulin, genoemd naar Tom Dumoulin, de bekende wielerkampioen uit Kanne. Centrale plek van het gebeuren is de Markt in Maastricht, waar een heus wielerdorp wordt ingericht. Diverse wedstrijden doen ook Riemst en Voeren aan. In Maastricht zelf is er een aangepast programma voor de allerkleinsten tot 5 jaar en er zijn wedstrijden voor jongeren van 6 tot 10 jaar en van 11 tot 15 jaar.