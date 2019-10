Mode Nog even wachten om te shoppen maar dit is het resultaat van Giambattista Valli X H&M

Het is nog even aftellen maar op 7 november ligt het langverwachte resultaat van de samenwerking tussen Giambattista Valli en H&M eindelijk in de winkelrekken. Om de spanning nog wat op te bouwen heeft de Zweedse modeketen alvast een heleboel foto’s getoond van de collectie. De Italiaanse ontwerper, vooral bekend om zijn glamoureuze creaties, is alvast enthousiast. “H&M gaf mij de kans om mijn visie op stijl en schoonheid te tonen aan het grote publiek.”