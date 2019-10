Op Facebook woedt een hevige discussie over de smaak van chips. “Niet meer wat het geweest is”, klinkt het daar. “Flets en flauw”, staat er ook. De gespreksleden hebben het specifiek over Lays naturel. En wat blijkt? De fabrikant werkt inderdaad aan de chips.

“Ik weet niet wat er mis is maar de jongste maanden smaken ze (chips, nvdr.) ronduit flets. En ik weet dat ik niet de enige ben. Of dwaal ik?” Zo start de Facebookpost over Lays naturel die heel wat losweekt ...