Felice Mazzu: “Napoli mag geen eenmalig iets zijn”

Felice Mazzu maakt pas tijdens het weekend zijn selectie bekend voor de thuiswedstrijd van zondagavond tegen Moeskroen. Maar hij kan wel over bijna al zijn manschappen beschikken. De slijtageslag tegen Napoli heeft geen slachtoffers gemaakt. Dus zitten enkel Vukovic en Neto in de lappenmand. Dieumerci Ndongala, die last heeft van de enkel, is twijfelachtig en haalt allicht de kern niet.