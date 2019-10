Lommel -

In de Hasseltse correctionele rechtbank is vrijdagnamiddag het tweede deel van het proces tegen de Lommelse ex-schepen Anick Berghmans (sp.a) aangevat. Vorige week vorderde het parket 4 jaar cel tegen de voormalige Big Brotherdeelneemster omdat ze hulp zou verleend hebben aan een plofkraak in Lommel op 21 juni vorig jaar. Ze kreeg ook zelf het woord. “Het is verschrikkelijk dat ik hier ben in terechtgekomen”, snikte de 39-jarige.